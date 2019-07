Diretta Napoli-Cremonese ore 17.30: probabili formazioni e dove vederla in tv

CARCIATO - Per l'ultima amichevole in Trentino, il Napoli affronta oggi alle 17.30 allo stadio comunale di Carciato la Cremonese, la squadra di Serie B allenata da Massimo Rastelli. Gli azzurri, dopo la sconfitta al debutto stagionale contro il Benevento di Pippo Inzaghi (2-1), hanno superato la Feralpisalò per 5-0, gara nella quale è anche andato a segno il greco Manolas, arrivato in questa finestra di mercato dalla Roma. Insigne e compagni saranno poi chiamati a impegni prestigiosi, come le sfide contro Liverpool (28 luglio), Olympique Marsiglia (4 agosto) e Barcellona (8 e 10 agosto).

Dove vederla in tv

Napoli-Cremonese è in programma oggi alle 17.30 allo stadio comunale di Carciato e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo e in differita su TV8 alle 21.30 e TV Luna alle 23.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne; Milik. ALL.: Ancelotti.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi. ALL.: Rastelli.