Napoli, 3-3 con la Cremonese: esordio per Elmas

CARCIATO - In attesa di nuovi colpi di mercato il Napoli saluta il Trentino con l'amichevole contro la Cremonese. La sfida contro la formazione di Rastelli termina con un pirotecnico 3-3 che evidenzia non solo l'ottima vena realizzativa degli azzurri ma anche qualche lacuna nel reparto difensivo orfano di Koulibaly, a riposo dopo gli impegni in Coppa d'Africa. Ad aprire le marcature è Mogos che porta a sorpresa avanti i grigiorossi. Poco dopo la mezz'ora arriva il pareggio di Insigne su calcio di rigore. Prima dell'intervallo la squadra di Rastelli si riporta avanti con Arini. Nella ripresa il Napoli ribalta il risultato grazie ai gol di Verdi e Younes. Da segnalare al 68' l'esordio con la maglia azzurra di Eljif Elmas, ultimo arrivato in casa Napoli, acquistato dai turchi del Fenerbahce. Il calciatore macedone ha preso il posto di Malcuit uscito dal campo in via precauzionale dopo uno scontro di gioco. Prima del triplice fischio finale c'è tempo per assistere alla prodezza di Soddimo che beffa Meret con una conclusione da centrocampo. Nonostante il pareggio non è mancato l'apporto e il tifo dei tanti tifosi napoletani al seguito della squadra che hanno sostenuto i propri beniamini con numerosi cori, alcuni dei quali anche contro la Juventus dell'ex Maurizio Sarri. Tra questi il più classico dei "Chi non salta bianconero è". Terminata la fase di preparazione in montagna il Napoli è ora atteso da una serie di amichevoli di grandissimo livello. Primo appuntamento contro il Liverpool il 28 luglio, poi l'Olympique Marsiglia il 4 agosto e poi doppio confronto contro il Barcellona l'8 e il 10 agosto.

NAPOLI-CREMONESE 3-3 (11' Mogos, 36' Insigne, 42' Arini, 54' Verdi, 70' Younes, 76' Soddimo)

90' FISCHIO FINALE - Napoli-Cremonese finisce 3-3

88' OCCASIONE PER VERDI - Bella combinazione fra Tutino e Verdi. Il n° 9 del Napoli conclude a rete ma è grande la parata di Ravaglia.

85' - PARATA DI MERET - La Cremonese cerca il quarto gol ma Meret respinge.

76' - CAPOLAVORO DI SODDIMO - Incredibile gol di Soddimo, che beffa Meret da centrocampo.

70' - IL NAPOLI PASSA IN VANTAGGIO - Gol di Younes per il vantaggio del Napoli.

68' - ESORDIO PER ELMAS - Il nuovo acquisto del Napoli prende il posto di un acciaccato Malcuit.

65' - ALTRI DUE CAMBI PER IL NAPOLI - fuori Insigne e Milik, dentro Younes e Tutino.

58' - TRE CAMBI PER LA CREMONESE - fuori Piccolo, Boultam e Palombi, dentro Deli, Montalto e Soddimo.

54' - PAREGGIO DI VERDI - Insigne, da corner, serve Verdi al limite dell'area. L'ex Bologna stoppa e batte Agazzi con il mancino.

53' - OCCASIONE PER GAETANO - Gaetano entra in area su assist di Insigne ma viene bloccato da un difensore avversario in calcio d'angolo.

46' - SEI CAMBI PER IL NAPOLI - Sei cambi per Ancelotti all'intervallo. Fuori Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Zielinski e Mertens. Entrano Malcuit, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Di Lorenzo, Verdi.

42’ GOL DELLA CREMONESE - Buco difensivo del Napoli, Castagnetti serve Arini che spiazza Meret senza problemi.

39' - MILIK SFIORA IL GOL - L'attaccante polacco ad un passo dalla rete del vantaggio.

36' - PAREGGIO DEL NAPOLI - Insigne realizza il calcio di rigore concesso per un fallo di Castagnetti su Mertens.

35' - GAETANO DAL LIMITE - Il centrocampista ci prova con il destro dal limite dell'area di rigore ma il tiro è largo.

27' - ZIELINSKI SPAVENTA AGAZZI - Numero di Zielinski che poi sfiora il pareggio con un potente tiro di sinistro, finito di poco a lato.

15' - CI PROVA CHIRICHES - Destro piazzato dalla distanza del difensore, Agazzi mette in corner.

11' - CREMONESE IN VANTAGGIO - La formazione di Rastelli trova il vantaggio su azione di calcio d'angolo con Mogos che col ginocchio spinge in rete.

7' - TIRO DA FUORI DI MIGLIORE - Il giocatore della Cremonese ci prova da fuori area con il sinistro ma Meret si allunga e blocca.

Partita iniziata alle 17.30

Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. A disposizione: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes. All.: Ancelotti.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Hoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo. All. Rastelli.

Dove vederla in tv

Napoli-Cremonese sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo e in differita su TV8 alle 21.30 e TV Luna alle 23.