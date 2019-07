Ancelotti: "Ho incontrato gli agenti di Pepé. Non vendo Milik per Icardi"

DIMARO – Carlo Ancelotti non nasconde gli obiettivi di mercato del Napoli, che continua il suo lavoro sulle montagne del Trentino: “Ho incontrato gli agenti di Nicolas Pepé – ha spiegato il tecnico azzurro - erano nel nostro albergo e li ho salutati, come ho fatto con i tanti procuratori che sono venuti qui a Dimaro Folgarida. Lo società è qui ed è normale che ci si incontri per discutere di eventuali trattative di mercato. Se i suoi agenti sono qui è inutile nasconderlo: siamo interessati a Pepé”.

Ancelotti: "Stiamo parlando con il Real per James"

“Se ci saranno poi altre opportunità le valuteremo e cercheremo di coglierle – ha continuato Ancelotti - stiamo facendo un buon mercato, all'altezza del Napoli. Finora abbiamo operato bene e sono molto soddisfatto. Quando chiuderà questa finestra tireremo le somme. James Rodriguez? Lo stiamo seguendo e stiamo dialogando con il Real Madrid”.

"Icardi? Milik non è in vendita"

Poi è entrato nel dettaglio di alcune trattative: “Su James Rodriguez, circa il suo arrivo, non sono né ottimista, né pessimista. Le trattative sono tutte aperte e in corso. Icardi per Milik? Nessun uomo del Napoli è sul mercato”.

“Cerchiamo calciatori che possano giocare fra le linee – ha spiegato ancora Ancelotti - servono attaccanti bravi nella sponda nell'accompagnare la squadra. Ci servono uomini con queste caratteristiche. Lorenzo Insigne sta lavorando molto bene in tal senso: lui tra le linee puo' diventare un giocatore davvero determinante”.