Diretta Napoli-Barcellona ore 23:  formazioni ufficiali e dove vederla in tv

ANN ARBOR (Stati Uniti) - Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata due giorni fa a Miami, il Napoli torna a sfidare il Barcellona, stavolta al Michigan Stadium di Ann Arbor. L'obiettivo, per Carlo Ancelotti, sarà quello di assistere ad un'altra grande prestazione dei suoi cercando, per quanto possibile, di correggere i tanti errori sotto porta, al cospetto di un grande avversario che si presenterà con molte meno seconde linee. Nel frattempo, a caricare il gruppo, ci ha pensato Mario Kempes, campione del mondo con l'Argentina nel 1978, che ha fatto visita agli azzurri.

Il match in tv

Come tutte le amichevoli internazionali del Napoli, anche la sfida-bis al Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky in Pay per View al costo di dieci euro. Non essendo tuttavia disponibile per tutti gli abbonati all'emittente satellitare, il match non sarà disponibile in streaming per mezzo del servizio Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire il live testuale sul nostro sito.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Allan, Elmas; Callejon, Fabian, Verdi; Mertens. All. Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Aleñá; Dembélé, Suárez, Griezmann. All. Valverde.