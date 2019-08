Insigne: "Con la Juve vogliamo fare il risultato. Non pensiamo a Sarri"

NAPOLI - "È una settimana come tutte le altre, dobbiamo stare sereni. È una partita sentita qui a Napoli, questo è chiaro, cercheremo di approcciarla bene e di fare un ottimo risultato". Così, il capitano del team azzurro, Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del primo big match della stagione, in programma sabato sera, a Torino, contro la Juventus dell'ex Maurizio Sarri.

Il Napoli e l'incontro con Sarri

Nell'ultima vittoria allo Stadium nella panchina dei partenopei sedeva proprio l'attuale tecnico dei bianconeri. "Strana sensazione averlo contro ma non dobbiamo più pensarci", ha aggiunto Insigne. "Abbiamo commesso qualche errore a Firenze ma abbiamo parlato e lavorato tanto per non ripeterli. Fare quattro gol non capiterà sempre", ha aggiunto il capitano del team partenopeo.

Napoli, una squadra da scudetto

Gli azzurri sono reduci dalla "pazza" vittoria sulla Fiorentina del turno scorso per 4-3, primo passo per la rincorsa ai campioni in carica della Juventus. "Quest'anno abbiamo qualcosa per arrivare sino in fondo. Dobbiamo seguire Ancelotti, possiamo fare cose importanti. Anche se sono capitano, mi metto a disposizione del mister e dei compagni. Oltre alla Juventus, c'è anche l'Inter, che si è rinforzata molto. Dobbiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni", ha spiegato poi Insigne. "Lozano? Ha fatto a tutti noi una buona impressione: si vede che ha qualità, speriamo che ci dia una grossa mano", ha concluso il capitano del Napoli.