Napoli: da Albiol a Careca, tutti con Koulibaly

ROMA - Settimana dedicata alle nazionali ma a Napoli si pensa ancora alla rocambolesca sconfitta per 4-3 in casa della Juventus con l'autogol sfortunato di Kalidou Koulibaly. La sfida dell'Allianz Stadium si è rivelata particolarmente difficile per il difensore ivoriano che ha giocato ben al di sotto dei suoi standard ricevendo pesanti critiche. Ma se da una parte c'è chi mette alla berlina la prestazione difensiva del difensore partenopeo contro la Juve, dall'altra ecco che c'è chi si schiera con lui per confortarlo. Ed è il caso dell'ex compagno di squadra Raul Albiol e del campione degli anni '80 Careca.





"Con Koulibaly parlo sempre, ci siamo sentiti tutta l'estate. Sappiamo che è uno dei difensori più forti al mondo, deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare", queste le parole a Radio Kiss Kiss Napoli dell'ex compagno di reparto Raul Albiol, oggi difensore del Villarreal. "Questa sosta permetterà alla squadra di lavorare e presentarsi meglio alla ripresa. Il Napoli ha tutto per fare un bel campionato nella fase difensiva. Ho vissuto degli anni bellissimi a Napoli, i miei figli sono cresciuti lì. Mi manca quasi tutto della città - ha ricordato l'ex giocatore dei campani - Mi dimostrano sempre tanto affetto, mi manca un po' tutto. I messaggi che mi arrivano da Napoli sono bellissimi, c'è tanto affetto verso di me e la mia famiglia. Ora però sto vivendo una nuova esperienza in Spagna che è vicino casa mia, ma tifo sempre Napoli e sono sempre in contatto con i miei ex compagni. Sono sicuro che sarà un bell'anno per la squadra".

Il calciatore spagnolo è convinto che i suoi ex compagni di squadra "faranno benissimo. Per i meccanismi difensivi è normale subire troppi gol in questa fase stagionale. Più si va avanti e meno errori si fanno. Il Napoli ha un grandissimo allenatore ed ha tutto per fare grandi cose. Ho fatto una buona preparazione questa estate, il ginocchio sta bene e sono contento - ha concluso Albiol - Tornare al campionato spagnolo dopo sei anni è importante per me, speriamo di fare un buon campionato. È normale che mi manchi Napoli per tutto l'amore che mi hanno dato i tifosi e la città".

Grande sostegno per il difensore anche dal grande attaccante del Napoli anni '80 Careca che ha fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno. Il brasiliano e il difensore hanno fatto una foto che Koulibaly ha postato sul proprio profilo Instagram con una breve didascalia: “Caré-Caré-Caré tira la bomba”, il coro che intonava il San Paolo nei suoi anni al Napoli. Di seguito il commento di Careca che ricorda gli anni al Napoli e parla di Koulibaly. "Questo è stato il palcoscenico della mia carriera, che mi ha dato tantissime gioie e soddisfazioni. Ho anche avuto il grande piacere di conoscere Koulibaly e gli faccio tanti complimenti per la sua umiltà e semplicità. Gli auguro tantissima fortuna. E un abbraccio anche a tutti i tifosi del Napoli che mi hanno sempre sostenuto e che mi hanno dato sempre tanta gioia", ha aggiunto Careca.