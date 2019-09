Insigne, partenza da goleador con un sogno nel cassetto

CASTEL VOLTURNO - E se poi, così all’improvviso (ma non troppo), silenziosamente (e mica poi tanto), spuntasse quella faccia da scugnizzo, all’orizzonte? Ma se un giorno, che oggi sembra lontano, tra i bomber di tutti i tempi, s’allungasse quel sorriso malizioso di chi ha scelto di entrare nella Storia dalla porta principale? Un Insigne così non s’era mai visto, lo dicono i numeri che a modo loro hanno un’anima: non c’era neanche nel 2016- 2017, la sua stagione migliore, quella dei venti gol, quella di un attaccante speciale, che per scongelarsi ebbe bisogno (addirittura) di tredici partite di campionato: stavolta, invece, il monello si è preso subito il pallone e se lo è portato a fi anco, poggiandolo sul cuscino, una doppietta a Firenze, un rigorino a Lecce e fanno reti in trecentosei minuti, che aiutano a star meglio con se stesso.

Nella classifica dei marcatori di sempre del Napoli c'è Higuain a quota 91

TOP TEN - Poi il principino azzurro, sussurrandolo in epoca non sospetta, l’ha anche fatto capire a Hamsik e a Mertens che sul lungo periodo un pensierino ce l’avrebbe fatto: alla sua età, ventotto appena compiuti, e con una carriera davanti, c’è la forza, il talento e la possibilità di sistemarsi tra le leggende dei novantantré anni del Napoli. Ottanta gol finora segnati, meglio fingersi distratto o disincantato, perché Mertens è a 113, Maradona a 115 e Hamsik addirittura a centoventuno: però nella classifica, dopo aver da poco superato Savoldi, ora è partito l’assalto al «Pipita» che ne ha fatti novantuno. Per ora, può spassarsela pensando di essere atterrato nella top ten dei goleador e che con la partita numero 308 è il settimo per presenze in maglia azzurra.

