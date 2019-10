Maggio: "Mertens e Callejon? Devono restare al Napoli"

NAPOLI - "Mertens e Callejon hanno una certa età, ma mi rattristerebbe vederli fuori dal Napoli". Parola di Christian Maggio, ex mai dimenticato ora in Serie B al Benevento. "Saranno loro a dover decidere il meglio per la loro carriera - prosegue a Radio CRC - guardando i propri interessi". Maggio, inoltre, promuove Meret: "Ha ancora tanti margini di miglioramento, ma se continua così può diventare uno dei portieri più importanti d'Europa. Per la difesa del Napoli è importante avere uno come Meret, è una sicurezza e può salvare tante situazioni. Sono ancora legato al Napoli, dieci anni difficili da dimenticare, non solo come giocatore, anche la mia famiglia è rimasta in città. Di Lorenzo? E' arrivato in una piazza difficile ma ha la fortuna di avere un allenatore come Ancelotti che lo mette in condizione di far bene: lo vedo sereno. Con il Salisburgo ho visto una squadra che ha portato a casa il risultato nonostante l'avversario difficile, si è vista la qualità del Napoli. Insigne? E diventato il capitano e rappresenta la città dentro e fuori al paese, negli ultimi 4 anni è cresciuto moltissimo anche sotto il profilo umano. Nonostante sia una persona istintiva ha chiesto scusa, questo gli fa onore". In conclusione Maggio parla della sua nuova vita da calciatore: "A Benevento sto benissimo, la scorsa è stata un'annata particolare ma mi è servita capire la mentalità della Serie B. Abbiamo un allenatore esperto e idee chiare".