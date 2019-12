Napoli-Ancelotti, è finita: esonero ufficiale

NAPOLI - “La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti”. Il club ha comunicato la propria decisione con una nota sui propri profili social dopo la vittoria per 4-0 sul Genk che ha regalato gli ottavi di Champions. Adesso è tutto pronto per l’arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra: Ringhio non sarà un “traghettatore” e firmerà un contratto di 18 mesi.

La comunicazione a cena in hotel

La decisione della società è stata comunicata all'allenatore nel corso di un incontro in serata con il presidente De Laurentiis svoltosi in un hotel del Lungomare.

Il Napoli esonera Ancelotti: è il 7° cambio in panchina in A

La gestione Ancelotti

De Laurentiis si aspettava di più dalla gestione Ancelotti. L’anno scorso promise lo scudetto ma conquistò un secondo posto staccandosi subito dalla Juve. Il campionato attuale sta andando parecchio al di sotto delle aspettative: ventuno punti dopo quindici giornate il Napoli non li conquistava dalla stagione 2009. Allora, però, non c'erano i campioni di oggi. Ancelotti non è stato capace di imporsi per farsi comprare dei calciatori adatti al suo gioco e non è quasi mai riuscito a far giocare bene la sua squadra. Quel gruppo dei 91 punti di Sarri fu apprezzato ma subito si cambiò modulo vendendo Jorginho. Poi Ancelotti diede velocemente l'ok per la cessione di Hamsik che di sicuro, nelle giornate oggi, sarebbe potuto tornare utile.

Ancelotti e il rapporto con Insigne

Le discussioni continue con Insigne hanno influito non poco. Ma a prescindere da tutto è stata la gestione della rosa che è stata pessima. Sicuramente gli infortuni non lo hanno aiutato ma non è mai riuscito a schierare la stessa formazione in venti partite. De Laurentiis, poi, gli ha contestato anche il metodo di lavoro. "Si vede che era abituato ad allenare campioni che sapevano badare a se stessi", ha detto qualche giorno fa il patron. Il riferimento era a qualche lamentela arrivata dallo spogliatoio.

Ancelotti esonerato: tifosi divisi

Tifosi del Napoli ovviamente divisi sull’esonero di Ancelotti. C’è chi vorrebbe scusarsi personalmente con l’allenatore e chi, invece, appoggia la forte scelta di De Laurentiis: “Ha fatto bene, è stato il principale responsabile della distruzione della squadra nel dopo-Sarri. Se avesse avuto un minimo di dignità si sarebbe dovuto dimettere”. Tanti i sostenitori azzurri che si schierano al fianco dell’ormai ex allenatore: “Era l’unico signore presente in società, non meritava di rimanere lì con voi”. Non mancano le critiche: “Giusto così, ha fatto malissimo e ha distrutto uno spogliatoio. Ha calpestato l’identità della squadra”. Gattuso è in arrivo: “Non lo so, mi sento confuso” commenta un altro tifoso.

Le parole di Ancelotti nel post partita