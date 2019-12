Gattuso al Napoli, le pagine segrete nel contratto

La Champions: e cos’altro sennò? La Champions che verrà, non soltanto quella che Carlo Ancelotti ha lasciato in eredità con (almeno) una trentina di milioni di euro da incassare pronto cassa, ma anche “l’altra”, quella che trascina nel futuro, quella che garantisce uno status sociale ma anche economico, quella che vale (varrebbe), chiaramente, la conferma per Rino Gattuso. E’ tutto scritto in quel carteggio ampio, vario e persino misterioso, un contratto federale a cui si aggiungono altre dodici pagine “private”, e che contengono indicazioni, suggerimenti, direttive e poi anche bonus. E' una scommessa, difficile e non ancora impossibile, però complicata: le quarte - il Cagliari e la Roma - sono ad otto punti e quell'Atalanta, l'autentico miracolo italiano capace di prendersi anche gli ottavi di Champions, ieri sera, è sesta, ma a sette punti. Ma resta qualcosina in più di un girone di campionato, sono ventitré partite, e Gattuso ha scelto di puntare su stesso e giocarsela.

Gattuso, le foto del primo allenamento con il Napoli

Un anno e mezzo insieme, perlomeno così vorrebbero e poi si vedrà, però hanno cominciato partendo dal basso e Gattuso, quando De Laurentiis ha chiamato, contrariamente a quello che s’era avvertito, ha scelto di osare. «Io verrei anche per sei mesi». Un mini-progetto, insomma, con la qualifica da “traghettatore”: un rischio, il pericolo di non conferire sufficiente legittimazione e poi altre considerazioni ancora. Per esempio, sulla Champions, sul premio da aggiungere ai settecentocinquantamila euro netti, sino al 30 giugno, la prima tranche d’un patto che poi proseguirà, automaticamente, a qualificazione avvenuta.

