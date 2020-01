Napoli, i convocati: Gattuso, tre assenze pesanti

NAPOLI - Gennaro Gattuso, in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domani alle 18, ha diramato l'elenco dei convocati del Napoli. Il tecnico calabrese dovrà fare a meno di Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly, Younes - colpito da un attacco febrile - e Meret. Prima convocazione per il giovane portiere (classe 2002) Antonio Daniele che avrà la maglia 15.

I convocati di Gattuso

Questo l'elenco completo dei 19 convocati: Ospina, Karnezis, Daniele, Di Lorenzo, Luperto, Hysaj, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Gaetano, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik.