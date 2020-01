NAPOLI - Il Napoli ha ricominciato subito a lavorare dopo il pesante ko interno con la Fiorentina e il ritiro autoimposto dai giocatori, in vista del delicato match di Coppa Italia al San Paolo contro la Lazio di martedì sera. Al Centro Tecnico Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato, mentre il resto del gruppo azzurro ha lavorato in palestra. Nel pomeriggio la squadra interromperà il ritiro per rientrare nella mattinata di domani.

Napoli ko tra i fischi del San Paolo: festa Fiorentina