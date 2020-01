Napoli, il messaggio di Maradona: "Gioca con l'anima"

NAPOLI - Il momento è a dir poco delicato, l'effetto Gattuso sul Napoli non si è ancora visto né dal punto di vista del gioco, né da quello dei risultati. Nell'ultima partita giocata in campionato al San Paolo è arrivata un'altra sconfitta, contro la Fiorentina, e adesso si prospetta un nuovo big match, quello con la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Serve un'altra scossa per dare una sterzata alla stagione, insomma.

Napoli, Maradona prova a dare la carica

E a darla ci prova addirittura Diego Armando Maradona, che con un post su Instagram cerca di dare la carica alla sua ex squadra: "Cammina con i tuoi piedi, gioca con l'anima! Forza Napoli sempre". L'attuale allenatore del Gimnasia La Plata, anche se a migliaia di chilometri di distanza, ha inviato questo semplice ma significativo messaggio al suo Napoli dall'Argentina, nel tentativo di dare il suo contributo.