Agente Rrahmani: "Il Napoli cambierà, in estate partirà il nuovo progetto"

ROMA - Adrian Aliaj, agente del difensore kosovaro del Verona Amir Rrahmani, stamane è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare il passaggio del proprio assistito al club partenopeo (Rrahmani concluderà la stagione in Veneto prima di passare in maglia azzurra): “Il Napoli è stato il più rapido e corretto di tutti a prendere Rrhamani. Amir è pronto per il San Paolo. Non mi aspettavo così presto l’interesse di una big per Amir - continua Aliaj -. C’era in piano di farlo crescere al Verona, ma non abbiamo esitato quando si è presentato il Napoli. Dinanzi a un club del genere non si può dire no. Per noi, come agenti, e per il ragazzo si tratta di un privilegio essere in una squadra come la loro. Il Napoli sta attraversando un processo normale, in questo momento. Bisogna fare un update e a giugno dovrà ricominciare da capo. Non sarà facile. Poi è chiaro, sono successe cose esterne, tra tifosi, società e squadra, ma questo accade ovunque. Per il calciatore non sarà un problema. Arriverà a luglio, quando ci sarà un nuovo progetto e un nuovo spirito".

Rrahmani a Villa Stuart per le visite col Napoli

Aliaj: "Rrahmani è già pronto per il Napoli"

Il procuratore di Rrahmani ha poi fatto una cosiderazione tattica: "Amir non ha alcuna difficoltà a giocare a quattro. Lo fa in Nazionale, dove è il capitano. Io lo vedo addirittura meglio a quattro, anziché a tre". Secondo Aliaj, Rrahmani è già pronto per il Napoli: "Il percorso di Amir per arrivare fino a qui è stato giusto. Lui è già pronto per un’esperienza del genere. Viene dalla Dinamo Zagabria, dove le pressioni erano molto alte. In questo momento la Dinamo è più forte del Verona, giocano competizioni importanti e lui è passato di lì. Non vedo il problema di giocare a Napoli, a questi livelli, perché è pronto. Rrahmani è felice e motivato, sta vivendo un ottimo periodo anche sul fronte familiare. C'erano altre squadre che lo volevano, ma faccio i complimenti a Giuntoli che è stato molto corretto e rispettoso. Conosco tante persone e lui lo rispetto particolarmente perché ha fatto tutto ciò che ha detto, è una bravissima persona e ricca di qualità".