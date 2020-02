Napoli, Manolas: "Messi? Siamo tutti esseri umani"

BRESCIA - Kostas Manolas, archiviato il successo del Napoli a Brescia, si proietta alla partitissima di Champions contro il Barcellona: "Sarà molto difficile, non partiamo battuti - dice il greco a Sky - faremo la nostra partita, vedremo chi vincerà. Messi? Quando giochi contro il migliore al mondo è normale essere preoccupati. Nessuno però è imbattibile, siamo tutti esseri umani. Giochiamo prima la partita, poi faremo i conti". Poi ricorda il successo per 3-0 con la Roma sul Barcellona, con il suo gol decisivo che diede la qualificazione ai giallorossi: "È stata una serata importante per me - racconta Manolas - ma ormai fa parte del passato. Speriamo di rivivere una gara del genere".

