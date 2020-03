Demme, allenamento in casa in compagnia... del cane

NAPOLI - Gli allenamenti sono sospesi, ma in casa Napoli, come in tutte le altre squadre di Serie A, si continua a lavorare per mantenersi in forma e tornare al massimo della condizione alla ripresa dei lavori in campo. Se Dries Mertens sta svolgendo, in questi giorni, qualche esercizio in compagnia della moglie Katrin, non si può dire che Diego Demme non goda di ottima compagnia. Il calciatore tedesco, che ha deciso di proseguire gli allenamenti nel proprio appartamento, ha potuto contare sull'aiuto di un fedele amico a quattro zampe, il suo cane. La foto che immortala i due a lavoro è stata pubblicata dall'ex capitano del Lipsia sulle proprie 'stories' di Instagram.