NAPOLI - Fra una settimana Gattuso e i suoi ragazzi torneranno in campo a Castel Volturno. Ad annunciarlo è il sito del Napoli che, dunque, ha deciso di far slittare di cinque giorni la ripresa degli allenamenti, fissata lo scorso 13 marzo, per mercoledì 18. In serata, sul proprio sito internet, la società partenopea ha comunicato che "la squadra riprendera' lunedi' 23 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina".