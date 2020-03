Demme, allenamento in terrazza. I tifosi apprezzano: "Si nu mostr!"

NAPOLI - Nonostante lo stop del campionato e, di conseguenza, degli allenamenti, le squadre di Serie A non hanno alcuna intenzione di fermarsi. In casa Napoli, in particolare, i giocatori stanno pubblicando quotidianamente dei video in cui sono ripresi nel momento in cui si tengono in forma all'interno delle proprie abitazioni o, al massimo, in terrazza. Diego Demme, dopo gli esercizi svolti in compagnia del cane, si è reso protagonista di una nuova sessione di 'workout', le cui immagini sono state prontamente pubblicate dal Napoli sul proprio account Instagram: "Allenamento quotidiano di Diego 'Van' Demme", chiamando in causa Jean-Claude Van Damme, noto attore ed esperto di arti marziali. Sotto al video, una pioggia di commenti dei tifosi azzurri, che hanno usato, nei confronti del tedesco, espressioni di approvazione per il lavoro che sta svolgendo da solo: "Troppo forte", 'Vai Diego", "Bestia", fino ad arrivare a "Si nu mostr", "Si nu lion". L'ex capitano del Lipsia starà anche trascorrendo questo periodo di quarantena in solitaria, ma può, indubbiamente, contare sul sostegno della sua nuova gente.