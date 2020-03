Mertens, nuovo look e palestra vista mare: il siparietto con Salvatore Esposito

NAPOLI - In giorni difficili per gli italiani, costretti a ridurre al minimo gli spostamenti fuori casa, i social vengono in aiuto quando la noia potrebbe prendere il sopravvento. In particolare, tante persone del mondo dello spettacolo e di quello dello sport stanno cercando di intrattenere i propri 'seguaci' con delle dirette Instagram. A quella di Salvatore Esposito, protagonista di 'Gomorra', ha partecipato Dries Mertens. In un primo momento, i due si sono confrontati sui rispettivi nuovi look, con 'Genny Savastano' che ha tagliato i baffi e il belga che se li è fatti crescere. L'attaccante del Napoli ha cercato l'approvazione dell'amico: "Ti piacciono o no?". E dopo aver ricevuto un complimento "Sei troppo bello, Ciro", ha ammesso: "A Napoli mi hanno detto che se non li hai..."

Mertens-Esposito sullo stop della Serie A

Il discorso, poi, è andato inevitabilmente sullo stop della Serie A, ma Mertens non si è voluto sbilanciare: "Non posso parlare, altrimenti becco un'altra multa". Questi giorni di sospensione degli allenamenti non hanno, tuttavia, fatto fermare 'Ciro' che, sul terrazzo di casa ha tutto lo spazio e gli strumenti per mantenersi in forma: "Ho fatto la mia palestra". Dopodiché, ha mostrato con orgoglio all'attore la vista di cui può godere dalla sua splendida abitazione.