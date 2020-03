Zielinski: "Tifavo Real. Zidane idolo, De Bruyne il migliore"

NAPOLI - Piotr Zielinski, approdato al Napoli nell'agosto del 2016, si è ritagliato uno spazio importante nella formazione azzurra, così come è accaduto in Nazionale, dove ha esordito nel giugno del 2013. Su Newonce Sport, portale polacco, è stata pubblicata una piccola intervista del centrocampista classe '94, rilasciata, con tutta probabilità, prima che scoppiasse l'epidemia di Coronavirus. Chiamato a sbilanciarsi sul miglior giocatore al mondo, l'ex Udinese ha sorpreso, rispondendo Kevin De Bruyne. Tornando indietro nel tempo, poi, Zielinski ha ammesso: "Il mio idolo da bambino era Zidane, e tifavo Real Madrid". Infine, sulla migliore partita collezionata fin qui, non ha avuto dubbi: "Napoli-Inter 3-0, con un mio gol".