Callejon, l'agente: "Il Napoli vuole trattenerlo, ma manca l'accordo sul rinnovo"

SIVIGLIA (SPAGNA) - In casa Napoli, tra i rinnovi in stand-by c'è quello di José Maria Callejon. Lo spagnolo, il cui contratto scadrà a giugno, potrebbe a breve cambiare aria e lasciare quella che è, dal luglio 2013, la sua casa. Sulla questione, particolarmente spinosa, si è espresso Garcia Quilon, agente dell'ex Real Madrid, in un'intervista rilasciata a ABC Sevilla: "Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di José, ma in questo momento non c'è accordo. Siamo grati per l'interesse mostrato nei suoi confronti e c'è affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c'è mai stato conflitto". Il futuro del numero sette è tutt'altro che definito, con Siviglia e Valencia che continuano a monitorare la situazione. Questi giorni di reclusione forzata, con lo stop degli allenamenti e delle partite, potrebbe aiutare a schiarire le idee?