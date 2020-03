Insigne, Napoli in cucina: fa la pizza e canta i cori del San Paolo

NAPOLI - Tutti a casa di Insigne, la pizza è pronta. Il capitano del Napoli, in questo momento di stop, ha deciso di cambiare mestiere. Da calciatore a pizzaiolo. Il video pubblicato su Instragram ha avuto subito successo, con lo Scugnizzo impegnato a preparare la cena per tutta la famiglia. "La pizzeria Insigne è aperta...Qual è la vostra preferita?", ha chiesto ai suoi seguaci sui social. Dalla margherita alla patate e prosciutto, a ognuno il suo gusto preferito. Il tutto accompagnato dal sottofondo musicale: Insigne ha spaziato dai cori del San Paolo alle canzoni di Rocco Hunt, passando per la celeberrima "'A città 'e Pulecenella".