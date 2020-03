Fabian Ruiz, il piano De Laurentiis: la superclausola

Scadenza: 30 giugno 2023. Però nel calcio non va così, come pure sarebbe giusto: i contratti si adeguano, si aggiornano, si «rinfrescano», ovviamente verso l’alto. E’ un mondo a parte, che vive di anomalie che appartengono ad microcosmo diverso: e quando Fabian Ruiz è esploso, in tutta la sua «bellezza», si è inevitabilmente ricominciato a discutere di quei due milioni di euro all’anno, divenuti improvvisamente «pochi» per chi intorno a sé ha cominciato a muovere l’interesse dei top club e dunque a scatenare il vorace desiderio di chi è in grado, eventualmente, di esercitare un potere destabilizzante. Il Napoli e Fabian hanno ricominciato, e da un bel po’, a dialogare (...).

Napoli, la festa del primo scudetto: Ferrario protagonista

La superclausola del Napoli: cifra pazzesca

De Laurentiis e Alvaro Torres, il manager del centrocampista, si sono visti, hanno chiacchierato, hanno avviato quel dialogo che rappresenta la base per riprodurre un quinquennale e quindi una scadenza nuova: «Ma abbiamo accantonato ogni discorso, che verrà ripreso alla fine della stagione». E che si incentrerà, com’è chiaro, innanzitutto intorno alla clausola di rescissione, alla quale ognuno vuole off rire una propria forma e sostanza: il Napoli deve tenere lontani i pretendenti, oppure costringerli ad investire in maniera massiccia, imponente, ed ha stabilito che la soglia giusta per un calciatore di ventiquattro anni, ormai lanciatissimo nell’Olimpo, da due anni titolare in maglia azzurra, con alle spalle una stagione rimarchevole nel Betis, con ormai l’investitura della Nazionale spagnola, non possa che essere «blindato» per una cifra prossima e assai vicina ai centottanta milioni di euro.

Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio