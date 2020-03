Cannavaro: "Gattuso? Non fatelo arrabbiare, altrimenti picchia tutti"

NAPOLI - In piena emergenza Coronavirus, gli italiani stanno trascorrendo le giornate tra le mura di casa per evitare che il numero di contagi salga ancor di più. Personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo si stanno impegnando a tenere compagnia ai propri seguaci, oltre a lanciare messaggi di positività. Il mezzo più utilizzato sono le dirette su Instagram, con cui ci si interfaccia direttamente con i propri followers, rispondendo, magari, alle loro domande. Anche Fabio Cannavaro, ex Napoli e Juventus e ora allenatore del Guangzhou Evergrande, ha fatto una chiacchierata col popolo dei social, soffermandosi su Gattuso e sul governatore della Regione Campania. L'ex campione del mondo ha scherzato sul tecnico azzurro: "Trattatemi bene Rino, altrimenti si incazza e picchia tutti (ride, ndr). È un bravo ragazzo, un buon tecnico, ma non facelo arrabbiare". Su De Luca e sul modo in cui sta gestendo la situazione legata al Covid-19, ha sottolineato: "Il suo modo di approcciarsi all'emergenza è giusto, sta facendo bene perché i nostri ospedali a Napoli non possono ospitare tante persone, per questo insiste e fa bene".

