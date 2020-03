Coronavirus, Cannavaro pensa a Napoli: donate 30 mila mascherine

NAPOLI - È un periodo indubbiamente complicato per l'Italia intera. L'epidemia di Coronavirus ha gettato caos e preoccupazione nel Paese, riempiendo gli ospedali e mettendo sotto pressione tutto il personale sanitario. Personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo stanno tentando di essere vicini alle persone in difficoltà, con aiuti economici e donazioni di attrezzature necessarie per il contenimento dell'emergenza. C'è chi ha aperto delle raccolte fondi, chi ha messo all'asta le proprie maglie e chi, ancora, ha devoluto parte del proprio stipendio. Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, ha fatto arrivare dalla Cina una fornitura di respiratori e mascherine, ben 30 mila, destinate all'ospedale Cotugno di Napoli, in prima linea nel fronteggiare il Covid-19 in Campania. In un momento di sconforto per l'intera popolazione, l'ex campione del mondo non ha dimenticato l'Italia e la sua città.