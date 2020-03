Napoli, l'iniziativa dei tifosi: "Aiutiamo le famiglie in difficoltà"

NAPOLI - L'Italia, che sta combattendo la delicata battaglia contro il Coronavirus, si sta unendo nel segno della solidarietà. Numerose le donazioni organizzate, le maglie messe all'asta, le mascherine e i respiratori acquistati per le strutture ospedaliere, gli aiuti nei confronti di chi è stato più colpito da quest'emergenza. Anche il mondo degli ultras ha voluto fare la sua parte: i tifosi di tante squadre, di Serie A come delle altre leghe, hanno messo a punto delle raccolte per venire incontro alle famiglie in difficoltà. Quelli del Napoli non hanno fatto eccezione, dandosi appuntamento alle 14 di lunedì al campo Pasquale Foggia per iniziare a distribuire i pacchi di generi alimentari. Con un volantino diffuso sui social, inoltre, hanno invitato i concittadini a donare, nel caso in cui ne avessero la possibilità: "Potete partecipare a quest'iniziativa portando qualsiasi prodotto per aiutarci a sostenere ancor più famiglie". Il campionato è ancora lontano dalla sua ripresa, ma i tifosi - e questa volta non importa la diversa fede - hanno già vinto la loro gara, quella della solidarietà, la più importante.