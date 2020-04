Napoli, la lista di Giuntoli: gli obiettivi di mercato

NAPOLI - Eppure bisogna star lì a riflettere, tentando d’immaginarsi un Mondo vivo, capace di rotolare in questa normalità perduta: perché il calcio è un’azienda, che ha una sua fi liera e un suo percorso da seguire, egualmente. Ci sarà il mercato, che si è inevitabilmente fermato, ma che fi nirà per ripartire, ed avrà rimbalzi ancor più irregolari, certo imprevedibili, che ruoterà ancora e come sempre intorno a Koulibaly. Non sarà semplice avvicinarsi al K2, in quei giorni, però intanto converrà attrezzarsi, «studiare», osservare dinnanzi ai video i possibili eredi, suo ma anche di Josè Maria Callejon.

In difesa

Quando a gennaio ci si è ritrovati nelle difficoltà di un momento - fuori Koulibaly e anche Manolas - e Di Lorenzo si è dovuto inventare centrale, Giuntoli guardò in Inghilterra, provando a capire se eventualmente fosse possibile anticipare l’addio di Vertonghen dal Tottenham: scelta decisa, anche mirata, per le caesterno di sinistra, ma irrealizzabile. Però adesso, anzi al termine della stagione, Vertonghen sarà libero a parametro zero e potrebbe rappresentare una soluzione, non in linea con la filosofia del Napoli, ma applicabile: i trentatré anni che compirà ad aprile certo non agevolano, ma rappresentano un freno relativo. Il Napoli ha guardato in Francia, a Malang Sarr, ventuno anni del Nizza, senegalese come Koulibaly, però da formare: ci sono le prospettive, che però non bastano. E al Napoli, per un bel po’, non è mai dispiaciuto Rick Karsdorp, venticinque anni, che la Roma ha prestato al Feyenoord e dal quale dovrebbe rientrare: sa fare varie cose e ciò diventa un elemento a favore. Ma ci sarà modo per lasciarsi andare per considerare pure Robin Koch, ventiquattro anni a luglio, del quale il Friburgo dà una valutazione assai prossima ai venti milioni di euro. [...]

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio