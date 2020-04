Totti nuovo procuratore di Insigne? Il retroscena sulla telefonata

NAPOLI - Una battuta a distanza tra campioni del mondo. Sì. Mettiamola così. Però magari l’idea esiste, è reale, e comunque tra una risata e l’altra la telefonata c’è stata. Parola di capitano. Di capitani: «Hai visto, Insigne non è più con Raiola » dice Fabio Cannavaro. E Francesco Totti, di rimando: «Sì, l’ho sentito. Ci ho parlato: è tutto fatto!». E giù una risata: ironia palese, chiacchierata tra vecchi amici e grandi campioni, però la leggenda giallorossa ha intrapreso sul serio la carriera manageriale, fondando tra l’altro le società di assistenza e consulenza CT10 e IT Scouting, e l’idea che con Lorenzino abbia anche affrontato il discorso del suo futuro, di una collaborazione futura, non è mica poi così assurda. Anzi. [...]

Totti insieme a Insigne? Ecco il retroscena sulla telefonata

Gia?, Lorenzo e il signor Mino si sono separati. «Si, ho seguito. Lo so. Ho sentito ieri Insigne», la risposta pronta. Cioe? martedi?. Occasione ghiotta, troppo ghiotta, e Fabio la butta li?: «Perche? non lo prendi tu?». Totti sorride e rilancia con la sua classica e inconfondibile ironia: «E’ gia? tutto fatto!». E sono sorrisi. Si?, ieri sono stati scherzi e risate, ma il fatto che la telefonata ci sia stata non esclude mica che il capitano del Napoli e il mitico capitano della Roma abbiano affrontato l’argomento procura. E dunque la possibilita? di una prossima collaborazione e nella fattispecie dell’ingresso di Lorenzo nella scuderia CT10 (di recente s’e? parlato anche di Federico Chiesa e Sebastiano Esposito). Si vedra?.

Quelle battute su Gattuso

Totti e Cannavaro, tra l’altro, scherzano anche su una possibile partnership tra loro: «Sto studiando, un po’ di materiale interessante l’ho trovato: vedrai che qualche giovane interessante lo tiro fuori. Tu quando vieni a lavorare con me? Potresti essere il nostro primo allenatore», la provocazione di Francesco. «In effetti non ho un procuratore», la risposta di Fabio. Si divertono. Giocano. E poi cominciano a chiacchierare anche di un altro amico: Gattuso. Un campione del mondo come loro, un fratello: «Ho incontrato Rino a Napoli», dice Cannavaro. «L’hai visto? Devo andarlo a trovare. Appena ci danno il via libera lo vado a salutare», risponde Totti. «Vai, è super carico. Sta bene, sta bene».

