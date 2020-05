Napoli, quinto giorno d'allenamenti individuali: tecnica e pallone

NAPOLI - Prosegue la tabella di marcia del Napoli verso l'auspicata ripresa. Gli azzurri, arrivati al quinto giorno consecutivo di allenamenti individuali facoltativi, hanno visto la giornata divisa in due fasi. Nella prima parte a Castelvolturno ci si è dedicati ai test medici, mentre nella seconda i partenopei hanno affrontato una seduta di lavoro tecnico con il pallone. Il tutto in maniera alternata sui tre campi del centro tecnico, dove i calciatori hanno lavorato in zone personali delimitate. Ancora da valutare i tempi di recupero di Kostas Manolas, che ieri ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.