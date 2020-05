De Laurentiis, da Lavezzi a Hamsik e Insigne: il video di auguri

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis compie oggi 71 anni e tanti amici del calcio, della politica e del cinema si ricordano di lui, non senza ironia. Il Napoli ha pubblicato su Youtube, rilanciandolo sui propri canali social, un video messaggio di 9 minuti di buon compleanno al presidente in cui appare Lorenzo Insigne, capitano della formazione partenopea, ma ci sono anche stelle indimenticate come Marek Hamsik, che chiude i suoi auguri con un "forza Napoli", Ezequiel Lavezzi e Paolo Cannavaro. Tra i personaggi del cinema spiccano Carlo Verdone, che si avventura in una imitazione, e Massimo Boldi, che elogia il loro essere eternamente ragazzi anche dopo i 70 anni. Del mondo politico appaiono il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ironicamente gli dice "il primo pensiero che mi viene è quanto mi sei costato", facendo riferimento al restauro del San Paolo e ai tanti avvenimenti sportivi di Napoli.