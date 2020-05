NAPOLI - Come per tanti italiani il momento tanto atteso è giunto anche per Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli, che dopo la quarantena aveva mostrato un look selvaggio in uno scatto diventato subito virale, si è finalmente recato dal parrucchiere per poter dire addio alla chioma fluente mostrata dopo il lungo lockdown. Come Callejon e Meret prima di lui, il tecnico azzurro ha messo in mostra un taglio più estivo e ordinato.

Gattuso, via barba e capelli da quarantena