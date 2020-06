Napoli, Gattuso nel dramma: è morta la sorella

NAPOLI - Dramma per l'allenatore del Napoli Rino Gattuso: nelle scorse ore è morta all'ospedale di Busto Arsizio la sorella Francesca, ricoverata da inizio febbraio dopo un malore. La donna, 37 anni, si era sentita male mentre il tecnico era impegnato in trasferta contro la Sampdoria, il 3 febbraio scorso. Gattuso, appresa la notizia, partì immediatamente da Genova verso Varese, dove la sorella era immediatamente operata e ricoverata in terapia intensiva: per questo motivo quel 3 febbraio si presentò in conferenza stampa, dopo Sampdoria-Napoli, l'allenatore in seconda Gigi Riccio. Francesca Gattuso abitava a Gallarate, in provincia di Varese, dove risiede da anni sia la famiglia dell'ex milanista sia lo stesso allenatore, che nelle zona ha anche un'attività commerciale. L'allenatore del Napoli ha appreso la tragica notizia mentre si trovava a Castel Volturno, nel centro di allenamento della squadra partenopea, ed è partito per Gallarate.

L'abbraccio di De Laurentiis a Gattuso

Il profilo Twitter del Napoli e del suo presidente hanno espresso il loro cordoglio con due messaggi: "Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino"

Il cordoglio del Milan: "Francesca una di noi"

Il Milan, squadra in cui Gattuso ha trascorso tanti anni da calciatore e da allenatore, ha espresso il proprio cordoglio sul proprio sito ufficiale: "La famiglia Gattuso è e sarà sempre nel cuore del Milan. Il sorriso e la comunicativa di Francesca Gattuso, sorella del nostro campione e nostro ex allenatore Rino, lasceranno una traccia indelebile a Milanello e nei nostri cuori. Non passava giorno senza che il Centro sportivo rossonero non si informasse sulle sue condizioni di salute. Francesca ha lavorato per 14 anni nel Milan, con il Milan e per il Milan. Rino le aveva trasmesso la passione per Milanello e lei stessa ha sempre tenuti ben stretti a sé i valori rossoneri. Per tutto il club la sua scomparsa è un dolore immenso, ma nella nostra memoria conserveremo tantissimo del cuore e del sorriso di Francesca. Al nostro caro Rino e a tutta la famiglia Gattuso le condoglianze più commosse, fraterne e sentite".