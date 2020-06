Napoli, torna De Laurentiis: ecco tutti i contratti da risolvere

NAPOLI - Ieri un giro a Capri, tanto per cominciare, e poi a breve l’incontro con la squadra. Con Gattuso. E con Callejon. Sì, il programma dei prossimi giorni dovrebbe essere questo: Aurelio De Laurentiis è pronto a ricongiungersi con il suo Napoli, come si usa dire di questi tempi, dopo quasi tre mesi di distanza forzata. Anzi, l’incontro potrebbe andare in scena proprio alla scadenza del terzo mese: sabato. Sabato 6 giugno, a tre giri di calendario dall’ultima volta datata venerdì 6 marzo. Sia chiaro: il dramma della famiglia Gattuso in questo momento ha colpito profondamente ogni singolo abitante del pianeta azzurro e ovviamente condizionato impegni e programmi, e ciò significa che la riunione al centro tecnico di Castel Volturno non prescinderà dall’evoluzione degli impegni personali dell’allenatore; la certezza, però, è che De Laurentiis vuole parlare ai suoi alla vigilia del ritorno in campo, e non soltanto quello: dopo aver risolto la questione Mertens, ormai prossimo a firmare il rinnovo così come Zielinski, il presidente incontrerà anche Callejon. L’altra scadenza eccellente: José è decisamente orientato a salutare tutti e ad abbracciare il Siviglia o al massimo il Valencia, però il colpo di scena di nome Dries insegna che da queste parti tutto è possibile. Difficile, onestamente molto difficile. Ma nel calcio nulla è impossibile.

"Napoli, il Real Madrid offre due big per Fabian Ruiz"

La Top 30 degli stadi più caldi del mondo

Agenda in bilico

E allora, il ritorno di De Laurentiis: innanzitutto a Capri, ieri, dove insieme con madame Jacqueline e i figli Edo (vicepresidente azzurro) e Luigi (presidente del Bari) ha pranzato in piazzetta e poi passeggiato sotto il sole prima di rientrare a Roma. Una giornata di relax e affari privati nell’isola del cuore, la prima dopo il down, ma a quanto pare non l’unico blitz napoletano della settimana: prima della tragedia della morte della signora Francesca, sorella di Gattuso, il presidente aveva infatti programmato una riunione con la squadra a Castel Volturno nel fine settimana, ma allo stato attuale è ovviamente impossibile confermare date e appuntamenti. Massimo rispetto e assoluta priorità alle esigenze di Rino e della sua famiglia, per carità, e così se sarà possibile De Laurentiis potrebbe arrivare sabato, altrimenti non è esclusa una chiacchierata in videoconferenza.

De Laurentiis: "Basta brutalità e razzismo"

Mertens si mostra con il suo nuovo look

Hey, Callejon

Con la seconda e decisiva semifinale di Coppa Italia ormai dietro l’angolo, e con una serie di situazioni congelate - a cominciare dagli stipendi, fermi al pagamento di febbraio - il presidente vuole parlare con la squadra. E poi chiudere gli altri capitoli: in questo periodo sono in definizione sia i rinnovi di Mertens e Zielinski, ormai pure formalità, sia il prolungamento di Gattuso (scontato anche questo). [...]

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio