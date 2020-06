De Laurentiis a Castel Volturno: i retroscena della visita al Napoli

Il saluto alla squadra con l’ovvio incitamento in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, l’abbraccio a Gattuso dopo il grave lutto e l'ulteriore passo verso il suo prolugamento nonché la chiacchierata con alcuni giocatori, come Callejon, il cui futuro appare ancora incerto. Aurelio De Laurentiis ha fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno, 96 giorni dopo l'ultima volta. Il presidente del Napoli si è intrattenuto per ben due ore, in un incontro blindato che ha visto anche la partecipazione dell’amministratore Chiavelli e che è andato in scena dalle 11.40 alle 13.40.

Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: rinnovi e stipendi

Sul piatto, ovviamente, anche la questione legata agli stipendi: la società non aveva un piano tagli e il patron avrebbe dichiarato di non voler procedere a una decurtazione degli ingaggi. Gli ultimi ad uscire da Castel Volturno sono stati Mertens e Zielinski (i due sarebbero alle strette finali per i rispettivi rinnovi), poi Callejon e Meret. De Laurentiis ha riscontrato un clima di grande armonia, c’è grande volontà di portare subito a termine il primo obiettivo: la conquista della finale di Coppa Italia.

