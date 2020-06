De Laurentiis, sopralluogo in Abruzzo per il ritiro estivo del Napoli

CASTEL DI SANGRO - Il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia contro la Juventus, potrebbe svolgere il ritiro precampionato a Castel di Sangro, Il presidente della società partenopea, Aurelio De Laurentiis, è stato per tutta la giornata ospite delle istituzioni locali e regionali al fine di fare sopralluoghi nelle strutture e di porre le basi per la importante intesa. A fare gli onori di casa il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio (FdI), il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila, e gli assessori regionali, al Turismo, Mauro Febbo (FI), e al Bilancio, Guido Liris (FdI).

Insieme a loro il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, pugliese di origine, ma abruzzese di adozione, che si è consacrato come dirigente sportivo proprio nel comune dell'Alto Sangro meritando l'appellativo di "Presidente del Castel di Sangro dei miracoli", quando la compagine giallorossa approdò in Serie B. L'obiettivo della Regione è quello di promuovere un'azione di marketing territoriale per l'Abruzzo e in particolare per il comprensorio sciistico e turistico dell'Alto Sangro, anche alla luce del calo di turisti e fatturato causati dall'emergenza coronavirus e alla necessità di rilancio del territorio abruzzese. Il gruppo ha pranzato nel ristorante "Materia Prima", il cui proprietario è uno degli imprenditori enogastronomici più vicini allo chef stellato, Niko Romito.