Napoli, Giuffredi: "Vicini i rinnovi di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo"

NAPOLI - "Il cammino di Gattuso è difficilmente migliorabile. I risultati sono con lui. Il Napoli le sta vincendo tutte, per migliorare ancora dovrà solo vincere contro l'Atalanta e contro il Barcellona. Ma onestamente penso che il quarto posto sarà difficile da raggiungere". L'agente Mario Giuffredi è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando anche delle situazioni contrattuali relative ad alcuni giocatori azzurri: "Giovedì ho incontrato De Laurentiis ed abbiamo parlato di Hysaj. La decisione sarà quella di stare quanto più tempo possibile nel Napoli. Il ragazzo è stato tramautizzato dalla gestione Ancelotti. Il presidente, Giuntoli e Gattuso vogliono che rimanga. Hysaj ha avuto tante richieste. Spesso viene accostato alle squadre di Sarri. Però Maurizio ovunque è andato non ha mai chiesto un giocatore perché si fida delle società per cui lavora. Al massimo indica delle caratteristiche tecniche. Nell'incontro con De Laurentiis di giovedì - prosegue Giuffredi - abbiamo parlato anche di Mario Rui e di Di Lorenzo, siamo davvero vicino al prolungamento ed adeguamento del contratto di entrambi gli esterni. De Laurentiis è un signore ed ha sempre riconosciuto il valore dei calciatori. Veretout? Al Napoli piaceva. Non si sono incrociati i destini perché la Roma lo ha cercato fortemente e lui è felice di stare nella capitale, poi per il futuro chissà cosa succederà".

