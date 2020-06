Napoli, ufficiale: abbonamenti rimborsati dal 1° luglio

NAPOLI - Il Napoli ha ufficializzato il rimborso, e le modalità di richiesta, del rateo degli abbonamenti per le restanti gare casalinghe contro Spal, Roma, Milan, Udinese, Sassuolo e Lazio a cui i tifosi azzurri, dopo la chiusura degli stadi a causa dell'emergenza coronavirus, non potranno assistere. Si potrà richiedere il voucher a partire dalle ore 10:00 del 1° luglio 2020 attraverso la piattaforma dedicata disponibile su TicketOne. Gli stessi, non cedibili a terzi ma utilizzabili anche in più transazioni, potranno essere utilizzati per acquistare i biglietti per le gare del Napoli al San Paolo entro 18 mesi.