Insigne: “Il Napoli si è rimesso in corsa con Gattuso”

"Abbiamo fatto una grande gara, oggi abbiamo dato la giusta risposta, dobbiamo continuare su questi livelli. All'inizio della stagione non abbiamo fatto il massimo, da quando è arrivato Gattuso ci siamo rimessi in corsa. Il mister mi ha dato la massima fiducia, io sto cercando di mettermi a disposizione in fase difensiva e offensiva". Queste le parole di Lorenzo Insigne dopo Napoli-Roma 2-1, match della trentesima giornata di Serie A, ai microfoni di Sky Sport. “L’anno prossimo dobbiamo fare un grande campionato”.

Capolavoro Insigne, il Napoli vince e aggancia la Roma al quinto posto