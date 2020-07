Osimhen, un tweet scatena i tifosi del Napoli: “Il San Paolo ti aspetta”

Il Napoli lo aspetta e chiede una risposta entro dieci giorni perché lui è la prima scelta per l’attacco. Victor Osimhen non ha ancora sciolto le proprie riserve, ma è bastato un tweet per scatenare le tantissime reazioni dei tifosi del Napoli che lo acclamano a gran voce. “Se sapeste da dove vengono alcuni di noi, non preghereste per il nostro fallimento” ha scritto il nigeriano del Lille. “Victor, è tempo di accettare l’offerta di De Laurentiis e venire a Napoli” la risposta di un sostenitore. Il club azzurro è fiducioso sul buon esito della trattativa, la possibilità di chiudere l’affare è concreta. “Napoli ti aspetta, fratello”, “Il San Paolo attende i tuoi gol” o anche “Ti vogliamo già bene, non ci deludere”. E infine c’è chi tenta di convincerlo postando dei video motivazionali con i momenti più intensi della squadra di Gattuso o anche con dei tramonti mozzafiato.

