Napoli subito in campo: solo palestra per Llorente

NAPOLI - Reduce dal pareggio di ieri sera con il Milan il Napoli ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna (mercoledì al Dall'Ara, ore 19.30). A Castelvolturno chi ha giocato contro i rossoneri ha svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre per il resto della rosa - sul campo 1 - prima fase dedicata a riscaldamento e serie di allunghi, poi esercitazioni su passaggi e lavoro finalizzato al possesso palla. A chiudere la seduta una partita a campo ridotto. Solo palestra per Fernando Llorente.