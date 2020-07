Napoli, tutti pasticcieri alla festa di lady Ghoulam VIDEO

NAPOLI - Dopo Lorenzo Insigne, altri giocatori del Napoli si sono avventurati nel mondo della cucina. Alla festa organizzata da Faouzi Ghoulam per il compleanno della moglie ad Ischia è stato chiamato ancora una volta il pasticciere Ciro Poppella e questa volta, al suo fianco, si sono presentati Allan, Mertens e Koulibaly. I "fiocchi di neve" fanno ormai gola a tutti, in particolare al centrocampista brasiliano, che ha voluto cimentarsi nella farcitura. Allan, infatti, è stato ripreso dalle telecamere con la sac à poche in mano mentre riempiva di crema le brioche, ma non ha resistito all'appetito e si è subito mangiato il dolce.

