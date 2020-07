Napoli, Politano si tatua un'enorme tigre sulla schiena

NAPOLI - Matteo Politano stupisce tutti: l'esterno del Napoli si è tatuato un'enorme tigre feroce sulla sua schiena, un disegno molto dettagliato che ricopre tutto il suo dorso. L'ex Sassuolo e Inter si è rivolto al noto tatuatore Valentino Russo, che sul proprio profilo Instagram ha immortalato l'opera compiuta e ha ringraziato il calciatore per la disponibilità dimostrata: "E? stato davvero un piacere tatuarti, Matteo Politano... grande persona e grande umilta?... ci vediamo presto bro.. grazie per la fiducia tatuaggio realizzato in 8 ore...". Politano dal canto suo si è dimostrato più che soddisfatto, commentando la foto così: "Capolavoro pazzesco".

