Napoli, per Manolas infrazione al costato: salta Inter e Lazio

NAPOLI - È arrivato il report del Napoli sulle condizioni di Kostas Manolas. Gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto il difensore ellenico, uscito per infortunio nella gara di sabato vinta con il Sassuolo, hanno rivelato l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Le condizioni del calciatore azzurro, che nel frattempo continuerà le terapie, saranno valutate giorno per giorno, ma le sensazioni per Gattuso e il suo staff sono tutt'altro che positive.

Out con Inter e Lazio, dubbio Barcellona

Di certo salterà le ultime due gare di campionato con Inter (in programma domani sera a San Siro) e l'ultima al San Paolo con la Lazio. E per Manolas, a questo punto, è in forte dubbio anche la presenza al Camp Nou dove l'8 agosto gli azzurri cercheranno il pass per i quarti di finale di Champions League contro il Barcellona (1-1 l'andata).