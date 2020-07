Osimhen vendeva acqua e giornali: a Napoli può diventare il nuovo Weah

Ha conosciuto la povertà, da bambino vendeva giornali nelle strade di Lagos per aiutare la famiglia, mentre la sorella e il fratello gestivano un piccolo chiosco ambulante con frutta e bottiglie di acqua: la vita gli ha insegnato presto a ragionare da adulto. Ora, dopo una lunga corsa a ostacoli, tra emarginazione e rinunce, Victor Osimhen può diventare uno dei calciatori africani più pagati nella storia. Cinquanta milioni: ecco i soldi promessi da De Laurentiis al Lilla, controllato dall’imprenditore americano Paul Elliott Singer, 76 anni, un patrimonio di 3,2 miliardi di dollari, una laurea in legge ad Harvard e il 99,93% delle quote del Milan. «A Napoli si sentirà un principe», ha raccontato Oma Akatugba, amico e cronista nigeriano, che ha seguito ogni tappa della parabola di Osimhen, ventuno anni, chiamato in Nigeria e in Francia “il figlio del vento” per la sua velocità da piste di atletica, per il suo stile dolce, morbido.

Eleganza e istinto, cresta bionda, un metro e 86, l’investitura gli è arrivata nel giro di sette mesi e mezzo a Lilla: 27 partite in campionato, 13 gol (undici di destro, uno di sinistro e uno di testa), una doppietta al Nantes nel giorno dell’esordio (11 agosto 2019). Il nuovo centravanti scelto da De Laurentiis ha un traguardo: raggiungere la popolarità e il prestigio di campioni come Drogba, Eto’o, Weah e Roger Milla, l’eroe del Camerun, il più anziano goleador nella storia dei Mondiali (segnò a 42 anni e 39 giorni, nel 1994, contro la Russia).

