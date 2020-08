Napoli, Gattuso: "Barcellona? Ho già la formazione in testa. Oggi andavo espulso"

NAPOLI - Termina con una vittoria casalinga sulla Lazio la stagione di Serie A del Napoli, con le reti di Ruiz, Politano e Insigne a firmare il 3-1 finale. La tegola della serata l'infortunio del capitano, preoccupante in vista Barcellona, e il tecnico partenopeo Gattuso vuole aspettare prima di pronunciarsi sul talento azzurro: "Insigne? Non ho la laurea da dottore, speriamo che non sia nulla di grave, domani vedremo bene. Facciamo parlare i dottori, sennò facciamo danni. Dopo 48 ore potremo valutare dopo gli esami." Si spera dunque di recupare il prima possibile il numero 24 visto che si avvicina il ritorno di Champions League contro gli azulgrana: "La formazione per Barcellona la ho in testa, ma vedremo. Andremo a giocare una partita importante per tutta la città. Per giocare in Champions bisogna avere un vissuto, i giocatori molto bravi hanno bisogno di un vissuto e spesso questa squadra quando sbaglia, avendo poco vissuto, fa in difficoltà. Dopo il lockdown abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, a tratti proviamo a fare una pressione più offensiva, e con il Barcellona dobbiamo provarci perchè partendo dall'1-1 dobbiamo osare qualcosa"

Gattuso: "Oggi meritavo l'espulsione"

Una partita vera quella contro la Lazio, condita da molto nervosismo nel finale tra Gattuso e la panchina biancoceleste: "In Serie A è cambiata la mentalità, non si regala più nulla e secondo me oggi meritavo l'espulsione perchè un pò di caciara l'ho fatta anche io. Qualche parolina di troppo, ho esagerato anche io. Oggi la partita è stata incattivita dalle panchine. A me piace chiarire dopo, sennò faccio solo danni. Ho sbagliato, meritavo di andare fuori."