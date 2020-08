"Barcellona, Sétien ha già scelto l'undici anti-Napoli"

BARCELLONA (Spagna) - Sabato al Camp Nou sarà il momento di Barcellona-Napoli, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo, i catalani per superare il turno e tentare di tornare a vincere il trofeo a distanza di 5 anni dall'ultima volta dovranno vincere o pareggiare 0-0. Sétien per l'occasione dovrà fare a meno di Sergio Busquets e Arturo Vidal, oltre ovviamente al "fuggitivo" Arthur, volato in Brasile. Per questo motivo a centrocampo le opzioni per il tecnico sono ridotte all'osso in vista della sfida con il Napoli.

Gattuso ringhia contro Inzaghi, quanto nervosismo dopo Napoli-Lazio

Sétien, scelto l'undici anti-Napoli

Nelle prove generali andate in scena negli ultimi giorni al Camp Nou, Sétien ha mostrato di avere già le idee chiare su quale sarà la mediana del Barcellona che scenderà in campo contro la squadra di Gattuso, puntando sempre sul trio composto da De Jong, Rakitic e Sergi Roberto. D'altronde l'unica alternativa è rappresentata al momento da Riqui Puig, che partirà dalla panchina. Davanti a loro il tridente d'attacco sarà composto invece da Messi, Suarez e Griezmann: il francese è infatti completamente ristabilito. Dietro nessun dubbio: a protezione di Ter Stegen la difesa sarà formata da Semedo, Piqué, Lenglet (anche lui totalmente recuperato) e Jordi Alba.