Napoli, seduta tattica in vista del Barcellona: terapie per Insigne

NAPOLI - Sotto gli occhi di Gattuso, il Napoli - atteso dagli ottavi di ritorno di Champions League contro il Barcellona in programma sabato al Camp Nou (ore 21) - ha svolto una seduta tattica a Castelvolturno. La rosa ha iniziato l'allenamento con riscaldamento a secco seguito da lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazioni tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto. Lorenzo Insigne, stella e capitano dei partenopei, ha svolto solo terapie dopo l'infortunio all'adduttore occorsogli contro la Lazio: i tifosi sperano in un suo (difficile) recupero per la partita contro i blaugrana.