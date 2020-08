Napoli, Insigne vede il Barcellona: ha lavorato in parte in gruppo

NAPOLI - Allenamento mattutino per il Napoli che, a Castel Volturno, ha proseguito la preparazione in vista della gara di Champions League con il Barcellona, in programma sabato 8 agosto (ore 21) al Camp Nou. Per la truppa di Rino Gattuso la seduta è iniziata con riscaldamento atletico e attivazione con il pallone. A chiudere la seduta una partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, il capitano azzurro ha svolto terapie, oltre ad lavorato in parte in palestra e in parte in campo con il gruppo. Domani il test decisivo per capire se il numero 24 potrà essere della gara con il Barcellona.