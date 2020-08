Maradona, parla il fratello: "Napoli-Barcellona? Diego tiferà gil azzurri"

NAPOLI - A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Hugo Maradona, fratello dell'indimenticato e indimenticabile Diego Armando. Gli occhi, come è normale che sia, sono puntati sulla Champions League e Barcellona-Napoli: "Diego tiferà sicuramente Napoli. Ha giocato in Spagna, ma non ha ricordi piacevoli: si sente napoletano, parla solo del Napoli e di nessun altra squadra". Il fratello Hugo torna anche sul suo trasferimento in Campania: "Quando sapemmo del suo passaggio al Napoli in famiglia c'era grande rispetto per la sua decisione. A Barcellona ebbe l'epatite, oltre all'infortunio alla caviglia, andare a Napoli fu una scelta di vita, e fu quella giusta". Sulle gare senza tifosi: "Non mi piace guardarle senza pubblico, ma il Camp Nou muto potrebbe essere un vantaggio per il Napoli. Il popolo azzurro e i calciatori meritano la qualificazione. Messi? Se qualcuno dice che è più forte di Diego lo vado a cercare per farlo ragionare". Poi la chiosa finale: "Ho sentito Diego domenica scorsa, è contento e guarderà la partita dall'Argentina tifando per gli azzurri".