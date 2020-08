Napoli, soluzione prestito per Lozano

NAPOLI - E Lozano? Sono cinquanta milioni (benefit compresi) investiti un anno fa: e dei soldi bisogna aver rispetto. E Allan? Cinque milioni, in questo mondo dorato, sembrano niente, ma hanno un valore? Il mercato è perfido, quando sembra che gli affari siano conclusi, spuntano clausole che finiscono per inquietare: e mentre il ritiro si avvicina - meno due al ritrovo di domenica, meno tre al trasferimento a Castel di Sangro - c’è un orizzonte denso di interrogativi che chiedono risposta.

Everton

Allan ha virtualmente abbracciato Carlo Ancelotti, lo ha fatto accettando immediatamente il suo invito: contratto quinquennale robusto (sei milioni?), prospettiva invitante di potersi lottare per quello che è diventato il suo allenatore preferito e poi il fascino della Premier League. Ma nel calcio tutto il Mondo è Paese ed Everton e Napoli sono ancora distanti: dieci milioni li separano dalla firma (trentacinque per chi cede, venticinque per chi compra) e nessuno sente ancora la necessità di fare il passo in avanti o quello indietro. Le telefonate sono quotidiane, com’è giusto che sia, ma non esiste ancora un piano di avvicinamento, che potrebbe essere facilitato dagli immancabili benefit. Però Allan si sente quasi dell'Everton, non sarà un problema - eventualmente - emigrare da un un ritiro all'altro, anche se la soluzione migliore, per chiunque, sarebbe una conclusione positiva di una vicenda che è cominciata a gennaio scorso, quando l'Everton si è presentata con la sua prima offerta ed è stato respinto. Stavolta esistono le condizioni ed anche le volontà, poi, come si sa, è semplicemente una questione di sterline o di euro.

Prestito

Ma Lozano è un capitale (anche umano) che non può essere abbandonato: in una delle chiacchierate tra presidenti, Adl ed il suo omologo dell’Everton hanno anche affrontato la possibilità di cedere in prestito l’attaccante messicano in Inghilterra, però anche in questo caso si è prodotta una forbice non semplice da ridurre. Ed il discorso è caduto immediatamente. Il Napoli non vuole svendere il sudamericano. [...]

